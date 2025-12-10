Segurança

Polícia encontra buchas de maconha após denúncia de tráfico em Bom Jesus do Norte

Militares localizaram 19 buchas da droga em construção abandonada após informação anônima.

Imagem mostra buchas de maconha sobre uma mesa.
Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar encontrou buchas de maconha após denúncia de tráfico em Bom Jesus do Norte na noite desta terça-feira (9). A apreensão ocorreu às 21h59, na Rua Antônio Boechat da Silva, no bairro Macário de Cima. A equipe recebeu uma denúncia anônima que indicava que dois homens escondiam drogas em uma construção próxima à Rodovia ES-484.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim que chegaram ao local, os policiais iniciaram as buscas, mas não encontraram os suspeitos. Contudo, durante a varredura na construção abandonada, os militares localizaram uma sacola azul com 19 buchas de maconha.

Leia também: Operação Natal reforça policiamento e orienta população com dicas de segurança

Os policiais apreenderam o material e o entregaram na Delegacia de Bom Jesus do Norte. Além disso, a Polícia Militar reforçou a importância das denúncias anônimas, que auxiliam diretamente no combate ao tráfico de drogas na região.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Bom Jesus do NorteDrogasPolícia Militar

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por