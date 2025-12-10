Polícia encontra buchas de maconha após denúncia de tráfico em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar encontrou buchas de maconha após denúncia de tráfico em Bom Jesus do Norte na noite desta terça-feira (9). A apreensão ocorreu às 21h59, na Rua Antônio Boechat da Silva, no bairro Macário de Cima. A equipe recebeu uma denúncia anônima que indicava que dois homens escondiam drogas em uma construção próxima à Rodovia ES-484.

Assim que chegaram ao local, os policiais iniciaram as buscas, mas não encontraram os suspeitos. Contudo, durante a varredura na construção abandonada, os militares localizaram uma sacola azul com 19 buchas de maconha.

Os policiais apreenderam o material e o entregaram na Delegacia de Bom Jesus do Norte. Além disso, a Polícia Militar reforçou a importância das denúncias anônimas, que auxiliam diretamente no combate ao tráfico de drogas na região.