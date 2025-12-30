Polícia Militar intensifica combate ao crime com apreensões em Guarapari

A Polícia Militar intensificou o combate ao crime em Guarapari nesta segunda-feira (29). As ações ocorreram em vários bairros e resultaram em apreensões e prisões.

Durante a manhã, no bairro Praia do Morro, equipes do 10º Batalhão receberam denúncias de tráfico próximo aos quiosques da orla. Em seguida, os policiais realizaram abordagem.

No local, a equipe apreendeu nove pinos de cocaína e sete pedras de crack. O envolvido foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Já à tarde, no bairro Lameirão, um suspeito percebeu a presença policial e fugiu. Em seguida, ele entrou em uma área de mata e conseguiu escapar.

Apesar disso, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 de fabricação semi-industrial. Além disso, recolheram uma munição intacta, uma deflagrada e um rádio comunicador.

No início da noite, no bairro São Gabriel, outra equipe abordou um indivíduo em atitude suspeita. Contudo, ele tentou fugir e dispensou material ilícito durante a ação.

Após as buscas, os militares apreenderam maconha, crack, cocaína e R$ 61 em dinheiro. Em seguida, a equipe encaminhou o suspeito à delegacia.

Por fim, no Centro, equipes da Força Tática localizaram um homem com mandado de prisão em aberto. Logo depois, os policiais conduziram o indivíduo à autoridade policial.

Dessa forma, as ações reforçam o combate ao crime em Guarapari. A Polícia Militar mantém operações contínuas para ampliar a segurança e retirar drogas e armas de circulação.