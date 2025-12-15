Polícia prende homem que engravidou menina de 12 anos em Muniz Freire

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Muniz Freire, prendeu, nesta segunda-feira (15), um homem de 24 anos, suspeito de estuprar e engravidar uma menina de apenas 12 anos. A prisão ocorreu no município de Muniz Freire.

As investigações tiveram início no começo de dezembro, após comunicação do Conselho Tutelar de Muniz Freire. As investigações apontaram que o suspeito adotava um comportamento predatório e recorrente, direcionado a crianças entre 12 e 13 anos.

De acordo com o delegado de Muniz Freire, Hélio Flávio Martins, a equipe já havia indiciado o investigado anteriormente pelo mesmo crime, o que caracteriza reincidência.

“Trata-se de um crime grave, que não admite relativização. Não há consentimento válido quando se trata de criança ou adolescente. A sociedade precisa compreender que esse tipo de conduta é crime e resulta em prisão”, afirmou.

Segundo o delegado, informações indicavam que o suspeito pretendia fugir para se eximir da responsabilização penal. O caso tramita sob segredo de justiça para preservar a identidade e a dignidade da vítima.

Após a prisão, a polícia encaminhou o suspeito à Delegacia Regional de Ibatiba e, em seguida, o apresentará à audiência de custódia. Além disso, as autoridades não divulgam os nomes dos envolvidos nem o bairro do ocorrido, a fim de preservar a identidade da vítima, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).