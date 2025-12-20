Polícia prende suspeito e apreende drogas após perseguição em Piúma

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes na noite desta sexta-feira (19), no bairro Niterói, em Piúma. A ação ocorreu após denúncias de moradores sobre a intensa movimentação ligada ao comércio de drogas na região.

Dessa forma, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam informações de que um indivíduo estaria coordenando a venda de entorpecentes no bairro. Diante disso, os policiais intensificaram a presença na área e passaram a monitorar a movimentação.

Durante a ação, os militares visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor arremessou uma embalagem plástica em direção ao interior de uma residência. Logo depois, as equipes realizaram o acompanhamento e efetuaram a abordagem.

Na verificação inicial, os policiais encontraram porções de substância semelhante à maconha no veículo. Em seguida, constataram que o material dispensado anteriormente se tratava de pedras de substância análoga ao crack. Diante da situação de flagrante, as equipes avançaram na ocorrência.

Nesse sentido, o suspeito autorizou a entrada dos militares em sua residência. No imóvel, os agentes localizaram mais drogas prontas para comercialização, além de maconha, dinheiro fracionado e embalagens plásticas comumente utilizadas no tráfico.

No entanto, durante a prisão, o homem resistiu, desacatou os policiais e tentou fugir, o que exigiu o uso de equipamento de menor potencial ofensivo para contê-lo.

Após a detenção, os militares o encaminharam ao Hospital Municipal de Piúma para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, junto com todo o material apreendido. O caso seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil.