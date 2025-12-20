Polícia prende suspeito por tráfico durante evento em Alfredo Chaves

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (20), durante uma ação realizada no Centro de Alfredo Chaves. A ocorrência aconteceu enquanto as equipes atuavam no policiamento de um evento festivo na área urbana do município.

Nesse sentido, de acordo com o registro policial, os militares realizavam um ponto-base de segurança quando receberam informações de populares sobre a prática de tráfico de entorpecentes na praça central da cidade. Diante da denúncia, as equipes se deslocaram imediatamente para averiguação.

Assim, ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença das equipes, ele tentou fugir, mas não obteve sucesso. Durante a abordagem, o homem arremessou um objeto que carregava consigo.

Contudo, na verificação, os militares localizaram drogas prontas para comercialização, além de uma arma de fogo e munições. Também foram apreendidos entorpecentes do tipo cocaína, haxixe e material comumente utilizado no tráfico.

Em seguida, a polícia deu voz de prisão ao suspeito, informou seus direitos e o algemou para evitar nova tentativa de fuga. Assim, durante a condução, o homem permaneceu sob custódia no compartimento de segurança da viatura.

Após a apreensão, os policiais conduziram o suspeito à delegacia de plantão da região. No local, ele foi apresentado à autoridade policial junto com todo o material recolhido. Segundo a polícia, o homem não apresentava sinais de maus-tratos.