Polícia prende suspeitos de furto em escola infantil de Mimoso do Sul

O furto em escola infantil de Mimoso do Sul mobilizou forças de segurança na madrugada desta segunda-feira (15). Dois homens invadiram uma unidade de educação infantil no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a polícia, os suspeitos pularam o muro do Jardim de Infância Corina Bicalho Guimarães. Em seguida, eles acessaram o prédio por uma janela do banheiro.

Leia também: Vídeo flagra carro de PM que atingiu moto e matou jovem em Cachoeiro

Durante a ação criminosa, a dupla furtou alimentos e equipamentos usados no dia a dia da escola. Como consequência, o crime causou prejuízos às atividades da unidade.

Após o acionamento, militares da 15ª Companhia Independente iniciaram diligências. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil atuou de forma integrada na ocorrência.

Com base nas informações levantadas, as equipes localizaram e prenderam os dois suspeitos em flagrante. A ação ocorreu poucas horas após o crime.

Por fim, a polícia conduziu os detidos à autoridade policial. Eles permanecem à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.