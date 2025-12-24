Polícia prende suspeitos e apreende drogas em Guaçuí

Equipes da Força Tática e da R.O.R da Polícia Militar do Espírito Santo prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas na última segunda-feira (22), em Guaçuí, no Caparaó capixaba. A abordagem ocorreu na BR-482, no bairro das Palmeiras, em frente à Escola Polivalente.

A ação teve início após denúncias anônimas indicarem que um veículo Fox prata transportava entorpecentes no sentido Guaçuí–Alegre. Assim, diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento, localizaram o automóvel e realizaram a abordagem.

O condutor, de 38 anos, já possui antecedente por tráfico de drogas. Já o passageiro, de 27 anos, apresentou resistência inicial à ação policial. Desse modo, durante a revista pessoal e a busca no veículo, os militares encontraram um papelote de cocaína com o passageiro e cerca de 350 gramas da mesma substância escondidas sob o banco do carona.

Além da droga, os policiais apreenderam R$ 1.720 em dinheiro, parte em espécie e parte em cheque, além de dois aparelhos celulares. Porém, apesar do material localizado, nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade do entorpecente.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia de Alegre. Então, após orientação da autoridade policial, os agentes removeram o veículo e o guincharam para o pátio credenciado do Detran. O caso segue sob investigação.