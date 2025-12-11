Preço do etanol hidratado sobe pela 8ª semana seguida

O preço do etanol hidratado segue apresentando alta no mercado spot do estado de São Paulo, conforme dados do Indicador Cepea/Esalq. Entre 1º e 5 de dezembro, o biocombustível foi comercializado a R$ 2,8853 por litro, com um aumento de 0,7% em relação ao período anterior. O crescimento contínuo nos preços é observado desde meados de outubro, sendo impulsionado por dois fatores principais: a redução na oferta e a demanda aquecida.

