Prefeitura de Vitória convoca professores aprovados para assumir vagas na rede

A Prefeitura de Vitória nomeou candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para atuação como professores da rede municipal. Assim, as convocações aparecem no Diário Oficial e seguem as regras previstas no edital.

A Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros orienta os profissionais convocados pelo Edital nº 274/2025 a comparecerem à sede da Prefeitura, em Bento Ferreira. Os professores devem levar o comprovante de inscrição e toda a documentação prevista. Contudo, a apresentação ocorre em horários distintos conforme a área de atuação.

Documentações

Pela manhã, às 8h, o órgão recebe professores de Educação Artística, Educação Física (dinamizador), Língua Portuguesa e História. Logo depois, às 10h, devem se apresentar os profissionais de Educação Física, Língua Inglesa, Geografia e Matemática. Já às 13h, a convocação contempla os candidatos de Ciências.

O setor de recursos humanos exige que todos entreguem o laudo médico admissional emitido por empresa especializada, além dos formulários obrigatórios disponíveis no portal selecao.vitoria.es.gov.br.

Nesse sentido, os documentos precisam estar legíveis e sem rasuras, pois o processo poderá solicitar complementos até a contratação.

A administração municipal informa que, caso as vagas sejam preenchidas antes do fim da lista, as chamadas serão encerradas. Contudo, quem não for admitido permanecerá classificado para futuras convocações.

Assim, a equipe distribuirá as senhas por ordem de chegada, e atrasos retirarão a prioridade na escolha das vagas.

A Prefeitura também reforça que candidatos com vínculos ativos no Município devem renunciar aos contratos anteriores para assumir a função de 44 horas, salvo quando a convocação for para cargo diferente. Além disso, a ausência de qualquer documento ou declaração pode eliminar o candidato do processo.