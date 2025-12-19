Presidente Kennedy: prefeitura muda horário de expediente administrativo

O horário de expediente administrativo na Prefeitura de Presidente Kennedy será reduzido entre os dias 29 de dezembro de 2025 e 20 de fevereiro de 2026, segundo o Decreto nº 58, de 18 de dezembro de 2025, assinado pelo prefeito Dorlei Fontão.

A medida, que tem como objetivo promover a economicidade, a preservação do meio ambiente, especialmente no que se refere à redução do consumo de recursos hídricos e de energia elétrica, altera o funcionamento das 8h às 17h para das 7h às 13h.

O decreto também prevê que, a depender das necessidades administrativas do município, o expediente especial pode ser ajustado ou revisto a qualquer momento.