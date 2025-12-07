Previsão do tempo para o Sul do ES; confira

De acordo com o Incaper, a previsão do tempo para este domingo (7) aponta para a manutenção de um cenário típico de ventos úmidos vindos do litoral, que favorecem a formação de nuvens e a ocorrência de chuva fraca em alguns momentos em várias regiões do Espírito Santo.

No Sul do Estado, o dia será marcado por nebulosidade persistente. O vento sopra de fraco a moderado na faixa litorânea, mantendo o ar mais úmido. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 31 °C, enquanto nas áreas montanhosas os termômetros ficam entre 17 °C e 26 °C.

Na Grande Vitória, o domingo também será de céu parcialmente encoberto, com eventuais registros de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 22 °C, e a máxima chega a 28 °C.

A Região Serrana segue o mesmo padrão de instabilidade leve. Em áreas menos elevadas, as temperaturas oscilam de 20 °C a 27 °C; nas áreas altas, entre 18 °C e 25 °C.

No Norte do Estado, o tempo permanece com variação de nuvens e chance de chuva fraca. As temperaturas ficam entre 21 °C e 28 °C.

Na Região Noroeste, a previsão do tempo mantém a tendência de instabilidade. Nas partes baixas, mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 20 °C e 26 °C.

A Região Nordeste também terá domingo de céu nublado e chuva fraca ocasional, com vento fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam de 22 °C a 26 °C.