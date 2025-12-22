Cidades

Procon investiga loja por suspeita de venda casada em Vila Velha

Consumidores relatam inclusão de seguros e serviços sem autorização durante compras parceladas

Procon notifica loja em Vila Velha por suspeita de venda casada
Foto: Divulgação

O Procon Municipal de Vila Velha notificou um comércio varejista após receber denúncias de consumidores sobre possível prática de venda casada. O órgão integra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura.

Segundo os relatos, a loja teria condicionado a compra de produtos à contratação de serviços adicionais. Entre eles, estariam seguros de vida, seguro odontológico e garantia estendida, incluídos sem autorização clara do consumidor.

Além disso, os consumidores relataram que o estabelecimento induzia a adesão ao carnê da loja. Contudo, muitos não compreendiam os impactos financeiros do parcelamento.

Em um dos casos analisados, uma compra próxima de R$ 4 mil se transformou em uma dívida superior a R$ 10 mil. O valor final resultou da soma de seguros, serviços de terceiros e financiamento próprio da loja.

Alerta ao consumidor

O Procon Vila Velha reforça que a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A prática ocorre quando o fornecedor condiciona a venda de um produto à aquisição de outro serviço.

Assim, segundo o órgão, essa conduta pode aparecer de forma direta ou disfarçada. Em muitos casos, a empresa apresenta a cobrança como promoção ou benefício, induzindo o consumidor ao erro.

O superintendente do Procon Vila Velha, Moises Penha, afirma que a prática viola direitos básicos e compromete a transparência das relações de consumo.

“O consumidor acredita estar fazendo um bom negócio. No entanto, acaba obrigado a aceitar condições desfavoráveis para concluir a compra”, explicou Moises Penha.

Ainda segundo o superintendente, informação e atenção são fundamentais durante a compra. “O consumidor deve recusar serviços não autorizados e exigir a retirada imediata dessas cobranças”, orientou.

Como denunciar

O Procon Vila Velha recebe denúncias presencialmente no Subsolo A do Boulevard Shopping, em Itaparica. Contudo, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além disso, os consumidores podem registrar reclamações pelos canais oficiais da Prefeitura de Vila Velha.

