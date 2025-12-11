Produção animal no Espírito Santo tem alta no abate de aves e bovinos

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) divulga o balanço dos setores de abate de animais, produção de leite e ovos no 3º trimestre de 2025. O Relatório de Produção Animal do Espírito Santo, elaborado pela Gerência de Dados e Análises, apresenta os principais indicadores da pecuária capixaba, destacando o crescimento na produção de aves, ovos e abate bovinos.

