Programa Sementes apresenta startups capixabas no Conexão Ciência

O Programa Sementes, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), apresentou suas startups no evento “Conexão Ciência – Conectando Ideias, Apresentando Resultados”, realizado na quarta (3) e quinta-feira (4), no Shopping Vitória.

As equipes levaram pitches dinâmicos e estandes interativos que mostraram soluções inovadoras para saúde, educação, mobilidade, segurança e gestão pública.

Startups ganham visibilidade no evento

Durante os dois dias de programação, o Conexão Ciência reuniu estudantes, pesquisadores, especialistas e representantes do poder público. O encontro reforçou o avanço do Espírito Santo no setor de inovação e, sobretudo, ampliou o diálogo entre mercado, governo e academia.

Assim, o Programa Sementes participou com startups como Checkbits, BagLog, ImSide, Vibes, SaveAdd, NAI e Visimed. Isso porque, elas se apresentaram nos pitches oficiais e dialogaram com o público ao longo do evento. Outras equipes aceleradas também estiveram presentes, ampliando a representatividade do ecossistema capixaba.

A coordenadora do Sementes, Jamylly Caran, destacou o impacto da iniciativa. Ela afirmou que o evento fortalece visibilidade, amplia conexões estratégicas e permite validar soluções diretamente com o público. “Cada pitch apresentado revela o potencial do Espírito Santo para liderar transformações tecnológicas reais”, disse.

Destaque para inovação e formação profissional

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou a importância da participação das startups. Segundo ele, o Sementes representa um Espírito Santo mais criativo, conectado e comprometido com soluções que melhoram a vida das pessoas. “Quando aproximamos a população das tecnologias desenvolvidas aqui, ampliamos o impacto social da inovação”, afirmou.

Contudo, o Conexão Ciência contou com apoio da Secti, do InovaPop e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O evento também ofereceu painéis sobre segurança pública, cidades inteligentes, mobilidade urbana, saúde digital e educação, além de exposições e apresentações culturais.

Dessa forma, o Programa Sementes, criado para acelerar 50 startups capixabas, continua ampliando a participação do Estado em ambientes tecnológicos. O programa já garantiu presença em eventos nacionais e internacionais, imersões em hubs de inovação e formações especializadas. Assim, a participação no Conexão Ciência reforça mais um capítulo dessa trajetória, fortalecendo networking e impulsionando soluções que geram impacto real no Espírito Santo.