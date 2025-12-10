Espírito Santo

Programa Sementes apresenta startups capixabas no Conexão Ciência

Startups aceleradas pelo Programa Sementes levaram tecnologia, inovação e pitches dinâmicos ao Conexão Ciência, reforçando o avanço do Espírito Santo no setor.

Programa Sementes no Conexão Ciência
Foto: Divulgação

O Programa Sementes, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), apresentou suas startups no evento “Conexão Ciência – Conectando Ideias, Apresentando Resultados”, realizado na quarta (3) e quinta-feira (4), no Shopping Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As equipes levaram pitches dinâmicos e estandes interativos que mostraram soluções inovadoras para saúde, educação, mobilidade, segurança e gestão pública.

Leia também: Marcha pela Vida das Mulheres: mobilização acontece nesta quinta (11) em Cachoeiro

Startups ganham visibilidade no evento

Durante os dois dias de programação, o Conexão Ciência reuniu estudantes, pesquisadores, especialistas e representantes do poder público. O encontro reforçou o avanço do Espírito Santo no setor de inovação e, sobretudo, ampliou o diálogo entre mercado, governo e academia.

Assim, o Programa Sementes participou com startups como Checkbits, BagLog, ImSide, Vibes, SaveAdd, NAI e Visimed. Isso porque, elas se apresentaram nos pitches oficiais e dialogaram com o público ao longo do evento. Outras equipes aceleradas também estiveram presentes, ampliando a representatividade do ecossistema capixaba.

A coordenadora do Sementes, Jamylly Caran, destacou o impacto da iniciativa. Ela afirmou que o evento fortalece visibilidade, amplia conexões estratégicas e permite validar soluções diretamente com o público. “Cada pitch apresentado revela o potencial do Espírito Santo para liderar transformações tecnológicas reais”, disse.

Destaque para inovação e formação profissional

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou a importância da participação das startups. Segundo ele, o Sementes representa um Espírito Santo mais criativo, conectado e comprometido com soluções que melhoram a vida das pessoas. “Quando aproximamos a população das tecnologias desenvolvidas aqui, ampliamos o impacto social da inovação”, afirmou.

Contudo, o Conexão Ciência contou com apoio da Secti, do InovaPop e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O evento também ofereceu painéis sobre segurança pública, cidades inteligentes, mobilidade urbana, saúde digital e educação, além de exposições e apresentações culturais.

Dessa forma, o Programa Sementes, criado para acelerar 50 startups capixabas, continua ampliando a participação do Estado em ambientes tecnológicos. O programa já garantiu presença em eventos nacionais e internacionais, imersões em hubs de inovação e formações especializadas. Assim, a participação no Conexão Ciência reforça mais um capítulo dessa trajetória, fortalecendo networking e impulsionando soluções que geram impacto real no Espírito Santo.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoPrograma Sementes

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por