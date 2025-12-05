Recorde no Instagram reforça liderança do portal AQUINOTICIAS.COM

O AQUINOTICIAS.COM, maior portal de comunicação do Sul do Espírito Santo, registrou um recorde histórico de interações no Instagram durante o mês de novembro, reforçando sua presença digital e a liderança regional.

Em visualizações, o portal avançou 13,42%, ultrapassando 23,3 milhões. Além disso, o alcance cresceu 9,40%, chegando a 4.284.513 usuários. Como resultado, o total de interações aumentou 15,15%, somando 219.948 ações do público.

A editora do AQUINOTICIAS.COM, Alissandra Mendes, afirmou que o avanço confirma o impacto do trabalho diário da equipe. “Esse crescimento mostra que nosso jornalismo está chegando mais longe e gerando conexões reais. A audiência confia no conteúdo que entregamos em tempo real, e isso reforça nosso compromisso com informação responsável”, destacou.

Além disso, o diretor Comercial, Luan Ola, ressaltou que o novo recorde se reflete diretamente no mercado regional. “O desempenho do nosso Instagram prova que anunciar no portal traz visibilidade de verdade. Aqui, a marca do cliente aparece, engaja e alcança quem importa”, disse.

Com 21 anos de atuação, o AQUINOTICIAS.COM segue consolidado como a principal fonte de informação do Sul do Espírito Santo, conectando audiência, marcas e conteúdo de qualidade.