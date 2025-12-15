Robson Castro abre programação do Natal + Alegre nesta terça

O Natal + Alegre 2025 inicia a programação cultural nesta terça-feira (16), com apresentação do cantor Robson Castro. O show acontece às 19h30, no Parque Getúlio Vargas.

A Prefeitura de Alegre organiza o evento por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Cultura. Além disso, a ação conta com apoio de parceiros institucionais.

Robson Castro sobe ao palco trazendo um repertório marcado pela emoção. O artista aposta em músicas que dialogam com o espírito natalino.

Ao mesmo tempo, a apresentação abre oficialmente a agenda cultural do Natal + Alegre. A proposta valoriza encontros, música e convivência em espaço público. Segundo a organização, o evento busca fortalecer a tradição natalina no município. Dessa forma, a programação incentiva a presença das famílias na praça.

O Natal + Alegre 2025 segue com atrações gratuitas ao longo dos próximos dias. Por fim, a prefeitura convida moradores e visitantes a participarem das atividades.