Cidades

Robson Castro abre programação do Natal + Alegre nesta terça

Apresentação acontece nesta terça-feira (16), às 19h30, no Parque Getúlio Vargas, em Alegre

Robson Castro - Natal + Alegre 2025
Foto: Redes Sociais

O Natal + Alegre 2025 inicia a programação cultural nesta terça-feira (16), com apresentação do cantor Robson Castro. O show acontece às 19h30, no Parque Getúlio Vargas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura de Alegre organiza o evento por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Cultura. Além disso, a ação conta com apoio de parceiros institucionais.

Leia também: Ônibus da Saúde em Movimento atende bairros do interior de Itapemirim nesta semana

Robson Castro sobe ao palco trazendo um repertório marcado pela emoção. O artista aposta em músicas que dialogam com o espírito natalino.

Ao mesmo tempo, a apresentação abre oficialmente a agenda cultural do Natal + Alegre. A proposta valoriza encontros, música e convivência em espaço público. Segundo a organização, o evento busca fortalecer a tradição natalina no município. Dessa forma, a programação incentiva a presença das famílias na praça.

O Natal + Alegre 2025 segue com atrações gratuitas ao longo dos próximos dias. Por fim, a prefeitura convida moradores e visitantes a participarem das atividades.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AlegreFeira de NatalNatal

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por