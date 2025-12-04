Saúde do ES supera meta e alcança 160 mil cirurgias eletivas em 2025

O Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), conduzido pela Secretaria da Saúde (Sesa), superou a meta prevista para 2025 e atingiu mais de 160 mil procedimentos realizados. Isso porque, a expectativa inicial era de 130 mil cirurgias, mas o programa ultrapassou o número em 24%, consolidando o melhor resultado já registrado no Espírito Santo.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou o significado desse avanço. “O recorde demonstra eficiência, cuidado e transformação real na vida de milhares de capixabas”, expressa.

Assim, ele reforçou que o tempo de espera para cirurgias eletivas no Estado está entre os menores do país. Além disso, afirmou que o governo mantém a saúde como prioridade absoluta.

Moradores beneficiados

Entre os moradores beneficiados, o paciente Valteir Cassimiro Pereira, 63 anos, exemplifica o impacto positivo das ações. Paciente do Hospital Estadual Central, em Vitória, ele passou por uma cirurgia de quadril e relatou estar satisfeito com o atendimento. Nesse sentido, para ele, o procedimento abre a possibilidade de retomar atividades e recuperar qualidade de vida.

OperaES

De janeiro até esta quarta-feira (3), o OperaES registrou 160.200 cirurgias. Assim, em 2024, o programa já havia superado as metas e realizado mais de 153 mil procedimentos, número 23% acima do previsto.

Nesse sentido, o desempenho atual representa uma média de 474 cirurgias por dia e envolve um investimento de R$ 130 milhões em 2025.

Desse modo, para executar o plano, a Sesa conta com 35 hospitais distribuídos entre redes própria, contratada e contratualizada. As especialidades com maior volume incluem oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia e urologia, além de procedimentos clínicos.

Dessa forma, como estratégia adicional, a pasta ampliou horários durante a semana e passou a realizar cirurgias também em um sábado por mês.

A subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches, explicou que essas medidas fortalecem o desempenho das unidades.

Os atendimentos se estendem pelas quatro regionais de saúde — Norte, Central, Metropolitana e Sul. Desse modo, isso garante maior alcance territorial e regularidade no atendimento.

Dessa forma, o OperaES reafirma o compromisso de reduzir filas e ampliar o acesso a procedimentos essenciais em todo o Espírito Santo.