Segundo envolvido em briga com policial será preso após alta médica em Cachoeiro

A Polícia Civil confirmou que o segundo suspeito envolvido na briga por vaga de garagem, em Cachoeiro de Itapemirim, será preso após receber alta médica. O caso terminou com a morte de um dos envolvidos.

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A corporação apresentou a ocorrência na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Inicialmente, a polícia autuou em flagrante dois homens, de 29 e 38 anos, por tentativa de homicídio qualificada contra um policial militar.

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No entanto, após a conclusão dos procedimentos policiais, o suspeito de 38 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o segundo envolvido, de 29 anos, permanece internado em estado grave sob cuidados médicos. Contudo, a Polícia Civil informou que encaminhará o suspeito ao Centro de Detenção Provisória (CDP) assim que ele receber alta hospitalar.



Enquanto isso, as investigações continuam para esclarecer a dinâmica completa da ocorrência. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.