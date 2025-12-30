Seis pessoas da mesma família morrem em acidente de carro ao voltar da praia no PR

Seis pessoas da mesma família morreram na madrugada desta terça-feira (30), em um acidente de trânsito no interior do Paraná, quando voltavam de uma viagem ao litoral.

O carro da família, um Zafira, colidiu com um caminhão na rodovia PR-170, em Rolândia, às 4h33 desta terça, segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná.

A família era de Florestópolis. Estavam no carro o torneiro mecânico Alexandre Cordeiro, sua mulher, Adriana de Souza, seus três filhos – dois deles eram bebês, com menos de dois anos – e um sobrinho adolescente. Nenhum deles sobreviveu.

O prefeito de Florestópolis, Onicio Souza (União), decretou luto de três dias na cidade. Ele também cancelou a queima de fogos de Réveillon que ocorreria nesta quarta, 31, no município.

“É com imensa tristeza, profundo pesar e dor no coração que nossa comunidade amanhece hoje abalada pela trágica fatalidade ocorrida nesta manhã, envolvendo a família do nosso amigo e irmão Lê Torneiro”, escreveu nas redes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado da perícia. Segundo a corporação, não há testemunhas ou imagens do acidente.