Incêndio atinge imóvel e estabelecimentos comerciais no bairro BNH; veja vídeo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atua no combate às chamas no local.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel e estabelecimentos comerciais, entre eles, uma loja de utilidades para festas, nesta terça-feira (30), na Rua Raul Nassar, no bairro BNH de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atua no combate às chamas no local. Não há informações sobre o que provocou o fogo e nem registro de vítimas.

Além das labaredas, também é possível observar uma grande quantidade de fumaça saindo do estabelecimento.  

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

