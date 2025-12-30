Incêndio atinge imóvel e estabelecimentos comerciais no bairro BNH; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel e estabelecimentos comerciais, entre eles, uma loja de utilidades para festas, nesta terça-feira (30), na Rua Raul Nassar, no bairro BNH de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atua no combate às chamas no local. Não há informações sobre o que provocou o fogo e nem registro de vítimas.

Além das labaredas, também é possível observar uma grande quantidade de fumaça saindo do estabelecimento.