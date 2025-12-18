Senador Contarato se "ENGANA" e vota favorável ao PL da Dosimetria

Mesmo sendo filiado ao PT, partido que historicamente se posiciona em defesa da democracia, o senador Fabiano Contarato (PT) acabou votando favoravelmente a um projeto que reduz penas para condenados por crimes como tentativa de Golpe de Estado.

O parlamentar atribuiu o voto ao que chamou de “erro operacional” no sistema da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e afirmou já ter solicitado a correção. O parlamentar garantiu que, no plenário, votará contra a proposta.

Leia também: Contarato é eleito presidente da CPI do Crime Organizado no Senado

O Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, aprovado na CCJ por 17 votos a 7, placar que passaria a 16 a 8 com a retificação anunciada, diminui penas e facilita a progressão de regime para envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Trata-se de uma iniciativa que, na prática, relativiza crimes contra o Estado Democrático de Direito.