Sesa prorroga inscrições para cadastro de reserva na rede estadual

A Secretaria da Saúde prorrogou o prazo de inscrições do edital ICEPi/Sesa nº 061/2025, que seleciona profissionais para cadastro de reserva na rede hospitalar do Estado. Além disso, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) conduz o processo, agora aberto até 14 de dezembro, reforçando a atuação do Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os interessados podem se inscrever pelo site do ICEPi (https://icepi.es.gov.br/editais/abertos), onde o edital completo está disponível. Além disso, o cadastro contempla enfermeiros, técnicos de Enfermagem e analistas da qualidade que atuarão diretamente no Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente.

Leia também: Marcha pela Vida das Mulheres: mobilização acontece nesta quinta (11) em Cachoeiro

A previsão é que os selecionados reforcem a equipe da sede do ICEPi e de hospitais da rede própria estadual. Entre as unidades contempladas estão o Hospital Estadual de Atenção Clínica, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. A atuação também alcança hospitais em Barra de São Francisco, Baixo Guandu, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado e Cachoeiro de Itapemirim, ampliando, assim, o alcance do Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente.

O projeto integra o Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência (PGAQ). Além disso, o Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente atua para aprimorar a segurança do paciente, monitorar processos e implementar práticas baseadas em evidências. Dessa forma, a iniciativa fortalece a gestão hospitalar e garante atendimento mais seguro e eficiente para pacientes e familiares.