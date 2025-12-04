Sine Cachoeiro anuncia 74 vagas de emprego em diversas áreas nesta quinta (4)
O órgão abriu oportunidades para candidatos com perfis variados.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quinta-feira (4), 74 vagas de emprego distribuídas por diferentes setores da economia local. Nesse sentido, o órgão abriu oportunidades para candidatos com perfis variados.
Dessa forma, podem concorrer às vagas candidatos com o ensino fundamental até o ensino médio completo. Além disso, também há oportunidades para quem possui ou não experiência profissional.
Assim, a equipe do Sine orienta os interessados a comparecerem à unidade com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Isso porque, como as vagas passam por atualização diária, elas podem ser preenchidas rapidamente.
Vagas com exigência de experiência
As vagas que exigem experiência são: ajudante de motorista, ajudante de obra, atendente de balcão, balconista de crediário, costureira geral, eletricista de instalação (veículos automotores), empregada doméstica e lavador de carro. Além disso, também estão disponíveis vagas para marceneiro, mecânico de veículos automotores diesel, montador de andaimes (edifício), montador de móveis e motorista de ônibus urbano.
Por fim, tem oportunidades para operador de máquinas, selecionador de material reciclável, serralheiro, técnico de segurança no trabalho, vendedor interno e vendedor externo.
Vagas sem exigência de experiência
– Assistente administrativo (estágio)
– Atendente de lanchonete
– Auxiliar de lavanderia
– Auxiliar de linha de produção
– Balconista
– Colador de cartazes
– Estampador de placa
– Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
– Montador de estruturas metálicas
– Motorista de caminhão
– Vendedor de consórcio
– Trabalhador da manutenção de edifício
– Vendedor interno
– Vendedor externo
Como se candidatar
Assim, para isso, para se candidatar, é preciso apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP, comprovante de escolaridade e, se houver, certificados de cursos. Nesse sentido, o Sine reforça que os documentos devem ser originais e estar em bom estado de conservação.