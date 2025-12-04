Sine Cachoeiro anuncia 74 vagas de emprego em diversas áreas nesta quinta (4)

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quinta-feira (4), 74 vagas de emprego distribuídas por diferentes setores da economia local. Nesse sentido, o órgão abriu oportunidades para candidatos com perfis variados.

Dessa forma, podem concorrer às vagas candidatos com o ensino fundamental até o ensino médio completo. Além disso, também há oportunidades para quem possui ou não experiência profissional.

Assim, a equipe do Sine orienta os interessados a comparecerem à unidade com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Isso porque, como as vagas passam por atualização diária, elas podem ser preenchidas rapidamente.

Vagas com exigência de experiência

As vagas que exigem experiência são: ajudante de motorista, ajudante de obra, atendente de balcão, balconista de crediário, costureira geral, eletricista de instalação (veículos automotores), empregada doméstica e lavador de carro. Além disso, também estão disponíveis vagas para marceneiro, mecânico de veículos automotores diesel, montador de andaimes (edifício), montador de móveis e motorista de ônibus urbano.

Por fim, tem oportunidades para operador de máquinas, selecionador de material reciclável, serralheiro, técnico de segurança no trabalho, vendedor interno e vendedor externo.

Vagas sem exigência de experiência

– Assistente administrativo (estágio)

– Atendente de lanchonete

– Auxiliar de lavanderia

– Auxiliar de linha de produção

– Balconista

– Colador de cartazes

– Estampador de placa

– Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

– Montador de estruturas metálicas

– Motorista de caminhão

– Vendedor de consórcio

– Trabalhador da manutenção de edifício

– Vendedor interno

– Vendedor externo

Como se candidatar

Assim, para isso, para se candidatar, é preciso apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP, comprovante de escolaridade e, se houver, certificados de cursos. Nesse sentido, o Sine reforça que os documentos devem ser originais e estar em bom estado de conservação.