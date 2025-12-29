Sine de Linhares fecha 2025 com mais de 100 vagas de emprego disponíveis

Na última semana de 2025, o Sine de Linhares está com 130 vagas disponíveis para contratação formal. Desse modo, a iniciativa busca atender trabalhadores que desejam iniciar 2026 com carteira assinada e inserção imediata no mercado de trabalho.

Assim, entre as oportunidades ofertadas pelo Sine estão 50 vagas para soldador TIG/ER em tubulação, 15 para auxiliar de serviços gerais e 12 para ajudante de obras.

Além disso, o painel inclui três vagas para separador de estoque, duas para motorista de caminhão basculante e uma vaga para cada uma das funções de auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo e supervisor de loja.

Como se inscrever

Todas as vagas ficam disponíveis para consulta no site da Prefeitura de Linhares, por meio do painel oficial atualizado diariamente. Contudo, o número de oportunidades pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas anunciadas.

O atendimento do Sine ocorre no Center Norte Conceição, localizado na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição. O funcionamento é das 8h às 13h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (27) 99204-3609.

Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer presencialmente à agência do Sine portando CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência, desde que atenda ao perfil exigido para a função desejada.