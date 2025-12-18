Solidariedade que acolhe: Brechó Solidário fortalece projetos sociais

A Unimed Sul Capixaba realizou mais uma edição do Brechó Solidário e, novamente, mobilizou colaboradores, clientes e cooperados em torno de uma causa comum. A iniciativa, promovida pelo Núcleo Feminino Cooperativista, ocorreu no prédio administrativo da cooperativa e reforçou o engajamento coletivo em ações sociais e práticas alinhadas ao ESG.

Ao longo dos últimos anos, o Brechó Solidário se consolidou como uma ação contínua dentro da cooperativa. Nesta segunda edição de 2025, o público teve acesso a roupas, calçados, acessórios e itens para casa, disponíveis tanto para o público interno quanto externo. Dessa forma, a iniciativa fortaleceu o sentimento de pertencimento e ampliou a participação da comunidade Unimed em um movimento de apoio social.

Além disso, a arrecadação obtida no brechó garante a manutenção das ações do Núcleo Feminino Cooperativista durante todo o ano. Com esses recursos, a Unimed Sul Capixaba sustenta projetos como o ViVer Unimed e viabiliza doações de cestas básicas e suplementos alimentares destinados a pessoas em tratamento oncológico. Assim, a mobilização coletiva amplia o alcance das iniciativas e assegura a continuidade do cuidado oferecido às famílias atendidas.

Paralelamente ao impacto social, o Brechó Solidário também reforça o compromisso da cooperativa com a economia circular. Ao estimular a reutilização de peças, a ação prolonga o ciclo de vida dos produtos e reduz impactos ambientais. Desse modo, a iniciativa integra responsabilidade social e sustentabilidade, alinhando engajamento comunitário a uma gestão mais consciente dos recursos.

Para a coordenadora do Núcleo Feminino Cooperativista, a médica Fabíola de Freitas Moraes, a adesão registrada nesta edição confirma a força dessa rede de solidariedade. Segundo ela, o envolvimento dos participantes transforma doações em ações concretas de cuidado. “O engajamento nas iniciativas do Núcleo transforma doações em acolhimento e esperança. Essa união nos permite apoiar pessoas com deficiência e suas famílias, ampliando o bem-estar e o suporte oferecido”, afirmou.

