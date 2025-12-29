Tempo seco e quente marca a segunda-feira em Cachoeiro
Temperaturas chegam a 36 °C e não há previsão de chuva
Esta segunda-feira será marcada por tempo firme e calor intenso. O sol aparece desde a madrugada e predomina pela manhã, elevando rapidamente as temperaturas.
Ao longo do dia, entretanto, as nuvens aumentam gradualmente, sobretudo à tarde e à noite. Ainda assim, não há previsão de chuva, segundo os dados meteorológicos.
De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre poucas nuvens. Como resultado, a temperatura sobe com rapidez e reforça a sensação de calor. A mínima prevista é de 23 °C, o que mantém o início do dia abafado.
Tarde quente e com aumento de nebulosidade
À tarde, o calor se intensifica. A máxima pode chegar a 36 °C, enquanto o céu passa a apresentar muitas nuvens.
Apesar da nebulosidade, o tempo segue estável. O índice de chuva permanece em 0%, sem registro de precipitação.
Noite com céu encoberto, mas tempo seco
À noite, o céu fica bastante nublado. No entanto, o tempo segue seco, sem previsão de chuva ou instabilidades.
Assim, o dia termina com sensação térmica elevada e pouca variação climática.