Tempo seco e quente marca a segunda-feira em Cachoeiro

Temperaturas chegam a 36 °C e não há previsão de chuva

Foto: Prefeitura de Cachoeiro

Esta segunda-feira será marcada por tempo firme e calor intenso. O sol aparece desde a madrugada e predomina pela manhã, elevando rapidamente as temperaturas.

Ao longo do dia, entretanto, as nuvens aumentam gradualmente, sobretudo à tarde e à noite. Ainda assim, não há previsão de chuva, segundo os dados meteorológicos.

De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre poucas nuvens. Como resultado, a temperatura sobe com rapidez e reforça a sensação de calor. A mínima prevista é de 23 °C, o que mantém o início do dia abafado.

Tarde quente e com aumento de nebulosidade

À tarde, o calor se intensifica. A máxima pode chegar a 36 °C, enquanto o céu passa a apresentar muitas nuvens.

Apesar da nebulosidade, o tempo segue estável. O índice de chuva permanece em 0%, sem registro de precipitação.

Noite com céu encoberto, mas tempo seco

À noite, o céu fica bastante nublado. No entanto, o tempo segue seco, sem previsão de chuva ou instabilidades.

Assim, o dia termina com sensação térmica elevada e pouca variação climática.

