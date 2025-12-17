Unimed Sul Capixaba ganha destaque entre as maiores cooperativas do ES

O mais recente levantamento do Anuário IEL 2025 reforça a força do cooperativismo na economia capixaba e evidencia o crescimento contínuo da Unimed Sul Capixaba. O ranking, que avalia as 200 maiores e melhores empresas do Espírito Santo, posiciona a cooperativa entre as dez de maior impacto no estado, considerando critérios como base de cooperados, número de colaboradores, estrutura física, investimentos e abrangência assistencial.

Nesse contexto, o setor de saúde mantém papel relevante dentro do cooperativismo capixaba. A atuação da Unimed Sul Capixaba contribui de forma direta para esse desempenho, ao ampliar sua presença regional e consolidar uma rede assistencial que alia tecnologia, humanização, inovação e resultados consistentes. Assim, a cooperativa se firma como referência em saúde suplementar no Sul do Espírito Santo.

Ao longo dos últimos anos, a Unimed Sul Capixaba avançou de forma contínua em estrutura hospitalar, programas de cuidado e modernização dos serviços. Como resultado, a instituição fortaleceu seus indicadores de crescimento, operações e qualidade assistencial, movimento que explica sua presença entre as maiores cooperativas do estado.

Para o diretor vice-presidente da cooperativa, Bruno Beber Machado, o reconhecimento no ranking reflete um trabalho alinhado às necessidades da população. Segundo ele, a presença entre as maiores do Espírito Santo confirma que os investimentos em pessoas, processos e inovação seguem no caminho certo. Além disso, ele destaca que crescer com responsabilidade e foco no cuidado é fundamental para sustentar novos avanços.

Unimed Sul Capixaba avança no ranking

Da mesma forma, o diretor de Mercado, Luiz Sérgio Ervatti, avalia que o crescimento da cooperativa demonstra maturidade institucional. Conforme afirma, esse desempenho acompanha a confiança dos clientes e a capacidade da Unimed Sul Capixaba de entregar um serviço eficiente, próximo e sustentável. Estar entre as maiores do estado, segundo ele, reforça o compromisso com a região e impulsiona a busca por melhorias contínuas.

O avanço no ranking também reflete a transformação do complexo assistencial da cooperativa. Atualmente, a Unimed Sul Capixaba conta com hospitais certificados, programas de cuidado integral, investimentos permanentes em tecnologia e ações estruturadas para ampliar o acesso e elevar a qualidade dos serviços. Dessa forma, a instituição fortalece sua projeção no cenário estadual e confirma o cooperativismo como um modelo econômico sólido e bem-sucedido.

Por fim, a posição de destaque no ranking está diretamente ligada aos pilares estratégicos que orientam a atuação da cooperativa: qualidade, inovação, crescimento e valorização do cooperado. Esses fundamentos direcionam decisões e investimentos, assegurando uma operação cada vez mais eficiente e um serviço completo para os clientes do Sul do Espírito Santo.

