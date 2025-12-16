Vagas de emprego disponíveis no Sine de Anchieta nesta terça (16)

O Sine de Anchieta está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis nesta terça (16). Nesse sentido, quem estiver interessado em ingressar ou voltar ao mercado de trabalho, precisa procurar a unidade.

Então, para isso, os atendimentos são realizados na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

Onde fica o Sine?

O Sine funciona na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Além disso, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).