Vai à sanção projeto que reconhece Festa da Penha como manifestação cultural nacional

Após aprovação na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (11), segue para sanção presidencial o Projeto de Lei 3472/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), que reconhece a Festa da Penha, realizada no Convento da Penha, em Vila Velha, como patrimônio cultural nacional.

A iniciativa do senador capixaba foi aprovada em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

“É uma alegria imensa ver esse projeto avançar. A Festa da Penha faz parte da nossa história, da nossa fé e da nossa identidade enquanto povo capixaba. Reconhecê-la como patrimônio cultural nacional é fortalecer nossas tradições e gerar novas oportunidades para a economia local, levando o nome do Espírito Santo ainda mais longe. Sou profundamente grato aos parlamentares da Câmara e do Senado pela sensibilidade e pelo compromisso com essa causa tão especial para o nosso estado”, celebrou Contarato.

Atualmente, a Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e uma das celebrações mais antigas do Brasil. Segundo a organização, cerca de 2,7 milhões de pessoas participaram das atividades da 455ª edição, realizada entre 20 e 28 de abril.

Informações da assessoria de comunicação do senador.