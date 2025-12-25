VÍDEO| Caminhão de abacaxi sai da pista e deixa motorista ferido em Duas Barras

O motorista de um caminhão ficou ferido após perder o controle da direção e sair da pista, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (25).

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Segundo informações preliminares, o veículo transportava uma carga de abacaxi. Apesar do impacto, o condutor sofreu apenas ferimentos leves. Motoristas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro.

Mais informações em instantes.