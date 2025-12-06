Vídeo flagra acidente de carro em avenida movimentada de Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na tarde deste sábado (6), na Av. Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.

Um vídeo gravado por populares mostra o veículo, modelo Fiesta, de cor Prata, atravessado na via, em frente ao Perim Center. A parte dianteira do carro estava amassada, apontando indícios de que bateu em algo antes de parar.

Na imagem também é possível observar duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, não foi possível confirmar de forma oficial a existência de vítimas.

O AQUI NOTÍCIAS.COM fez contato com os órgãos de segurança pública do Estado. Assim que houver informações oficiais, o texto será atualizado.