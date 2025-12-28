VÍDEO | Notaer realiza resgate aéreo após acidente com três feridos em Ibatiba

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre dois veículos em Ibatiba neste domingo (27). O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) atuou no resgate de vítimas

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, quatro pessoas se envolveram na colisão. Três precisaram de atendimento médico. Populares socorreram a primeira vítima. Em seguida, o Samu prestou assistência à segunda.

Leia também: Guarda Civil Municipal recupera veículo furtado em Marataízes

Além disso, a terceira vítima, com lesão abdominal causada pelo cinto de segurança e suspeita de sangramento interno, seguiu de helicóptero Harpia 08 para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Apesar da gravidade, a equipe do Samu informou que o paciente chegou estável.

Por fim, as autoridades reforçam a atenção nas estradas. Enquanto isso, o caso segue sob acompanhamento das equipes de emergência.