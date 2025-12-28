Guarda Civil Municipal recupera veículo furtado em Marataízes

A Guarda Civil Municipal recuperou um veículo com restrição de furto, registrada no município de Piúma. A ação ocorreu em Marataízes e contou com apoio direto do sistema de videomonitoramento.

Com base nas imagens, as equipes localizaram o automóvel no bairro Barra. Em seguida, os agentes identificaram um dos suspeitos durante a abordagem.

Logo depois, a guarnição conduziu o envolvido e o apresentou à Delegacia de Itapemirim, onde a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis.

Além disso, a Guarda Civil Municipal de Marataízes reforçou que atua de forma integrada e permanente, com foco na prevenção e na segurança da população.