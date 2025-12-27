VÍDEO | PM é agredido com barra de ferro em posto de combustíveis no ES

Um policial militar foi agredido com uma barra de ferro, nesta sexta-feira (26), em um posto de combustíveis no bairro Coqueiral, no município de Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as agressões ocorreram após uma discussão.

A agressão foi flagrada por uma câmera de segurança. Um outro homem aparece nas imagens e entra em luta corporal com o agressor na tentativa de proteger a vítima.

Em seguida, também é possível observar uma mulher com uma arma e aponta em direção aos agressores, que saíram correndo.

O militar recebeu socorro e seguiu para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou a confusão.