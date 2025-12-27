Polícia Militar inicia Operação Verão 2025/2026 no Espírito Santo

A Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira (26) a Operação Verão 2025/2026 no Espírito Santo. A ação abrange 27 municípios e seguirá em execução até o dia 22 de fevereiro.

A corporação atua para preservar a ordem pública e garantir a paz social. Para isso, emprega operações de saturação, pontos de bloqueio, abordagens e fiscalização de trânsito. Outras instituições também participam de forma integrada.

Foco em áreas turísticas e de lazer

As ações priorizam balneários, locais de grande circulação e regiões com rios, lagoas e cachoeiras. Além disso, os pontos turísticos recebem atenção especial durante todo o período da operação.

A Polícia Militar do Espírito Santo reforça o policiamento ostensivo em diferentes modalidades. As equipes atuam a pé, com viaturas, bicicletas, cavalaria e patrulhamento tático motorizado.

Reforço para grandes eventos

Durante a Operação Verão, a PM também amplia a segurança em eventos de grande porte. Estão incluídos o Réveillon, o Carnaval de Vitória, o Carnaval oficial, blocos carnavalescos e festas municipais.

Dessa forma, os recursos são direcionados conforme as características de cada evento e região. O planejamento busca garantir fluidez, prevenção e resposta rápida às ocorrências.

Estratégia baseada em três pilares

Para a temporada 2025/2026, a Polícia Militar estruturou a operação com base em três pilares. Contudo, primeiro envolve a mobilidade estratégica do efetivo, com pagamento de diárias para deslocamento de policiais às áreas litorâneas.

O segundo pilar prevê incentivos operacionais às unidades do litoral. Dessa forma, há aumento da Indenização Suplementar de Escala Operacional, reconhecendo a demanda extra da alta temporada.

Por fim, o terceiro pilar fortalece os comandos do interior. O aporte de indenizações permite atender regiões montanhosas e destinos turísticos fora do litoral, ampliando a presença policial durante o verão.