Mutirão de doação de sangue acontece em janeiro em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha abriu as inscrições para o primeiro mutirão de doação de sangue de 2026. Nesse sentido, a ação acontece no dia 8 de janeiro, das 9h às 15h, no Boulevard Shopping Vila Velha, localizado no bairro Itaparica. Ao todo, a organização disponibiliza 70 vagas para doadores, com agendamento prévio pela internet.

A Secretaria Municipal de Saúde coordena a iniciativa por meio da campanha Sangue Bom. O projeto resulta da parceria entre a Semsa e o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo. Assim, o objetivo é reforçar os estoques do banco de sangue e estimular a doação regular no município.

Como participar

Para participar, o doador precisa atender a critérios básicos de saúde. Desse modo, é necessário pesar, no mínimo, 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto no dia da doação. Contudo, menores de idade devem seguir as orientações específicas previstas em norma.

A doação de sangue representa um gesto simples e seguro. O ato salva vidas e garante suporte a cirurgias, atendimentos de urgência e tratamentos contínuos. Assim, durante períodos de férias e feriados, a demanda cresce e os estoques costumam cair. Por isso, ações como essa ganham ainda mais relevância no início do ano.