Vila Velha tem a 3ª melhor gestão do Brasil entre as grandes cidades

Vila Velha voltou a ganhar projeção no cenário nacional ao alcançar o terceiro lugar no IGMA Geral (Índice de Gestão Municipal Aquila), principal categoria do Prêmio Band Cidades Excelentes, entre os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. O ranking foi liderado por Sorocaba (SP), seguido por Joinville (SC), colocando a cidade capixaba no pódio das grandes cidades do país.

O resultado reforça o reconhecimento de uma gestão pautada pelo planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e uso de inovação como ferramentas para o desenvolvimento urbano. A colocação consolida Vila Velha entre os municípios com melhor desempenho administrativo do Brasil, segundo os critérios técnicos do índice.

Leia também: Vila Velha conquista 1º lugar em premiação fiscal do Tesouro Nacional

O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou a conquista e destacou que o prêmio vai além do simbolismo. Para ele, o reconhecimento reflete o rumo adotado pela administração municipal nos últimos anos. “Conquistar o terceiro lugar nacional no IGMA Geral entre as grandes cidades do Brasil é um reconhecimento muito significativo para Vila Velha. Mostra que estamos no caminho certo, com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas”, afirmou.

De acordo com o prefeito, o desempenho no ranking é resultado de investimentos contínuos na modernização da máquina pública, no uso estratégico da tecnologia e na adoção de políticas públicas sustentáveis. Segundo Arnaldinho, a prioridade tem sido melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, sem comprometer a responsabilidade com os recursos públicos. “Estamos preparando Vila Velha para crescer com equilíbrio, eficiência e justiça social, sem improviso e sem desperdício”, destacou.

O gestor também ressaltou o caráter coletivo da conquista, atribuindo o resultado ao trabalho integrado de equipes técnicas e à condução administrativa baseada em seriedade, compromisso e transparência. “Essa conquista reforça nosso propósito de consolidar Vila Velha como uma cidade cada vez mais humana, eficiente e preparada para os desafios do presente e do futuro”, completou.

Além do desempenho nacional, Vila Velha também se destacou na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade conquistou o primeiro lugar no pilar Sustentabilidade, ficou em segundo lugar no IGMA Geral e alcançou a vice-liderança nos pilares de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

A cerimônia de premiação foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Band no YouTube e será exibida na televisão no próximo domingo (21), às 23h, ampliando a visibilidade nacional do desempenho alcançado por Vila Velha.

Informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Vila Velha.