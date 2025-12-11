Vitória com Você oferece 40 serviços gratuitos neste sábado (20)

O programa Vitória com Você completa três anos e promove, neste sábado (13), uma nova edição repleta de serviços gratuitos para a comunidade da Ilha das Caieiras. A iniciativa reúne mais de 40 atendimentos voltados à cidadania, saúde, educação e orientação social, fortalecendo a aproximação entre moradores e poder público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação acontece na EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, das 8h às 13h. Durante a manhã, a população poderá atualizar documentos, tirar dúvidas, solicitar atendimentos diversos e participar de atividades informativas e recreativas. Além disso, o evento oferece orientações jurídicas, saúde bucal, vacinação, assistência social, serviços do Procon, oportunidades de emprego e atividades culturais.

Leia também: Último dia de Prointec em Conceição do Castelo apresenta diversificação no campo

O objetivo do programa é levar serviços essenciais diretamente aos bairros, facilitando o acesso da comunidade e, sobretudo, estimulando a participação social. A edição comemorativa reforça esse compromisso ao concentrar, em um único espaço, atendimentos que costumam exigir deslocamentos e agendamentos.

Com a presença de instituições parceiras e equipes especializadas, o Vitória com Você garante um dia de serviços gratuitos, integração comunitária e celebração. A expectativa é receber famílias da região e ampliar o alcance das ações promovidas ao longo do ano.