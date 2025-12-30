Vitória vai distribuir abafadores para público sensível no Réveillon 2026

A Prefeitura de Vitória vai distribuir mil abafadores de ruído durante o Réveillon como forma de ampliar a inclusão e garantir mais conforto ao público sensível a sons intensos. Nesse sentido, a iniciativa atende pessoas com hipersensibilidade auditiva, crianças, idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a administração da Prefeitura de Vitória, mesmo com o uso de fogos de artifício de baixo ruído, previsto em lei, os sons da virada do ano ainda podem provocar desconforto. Dessa forma, por isso, o município adotou a distribuição gratuita dos abafadores como medida preventiva e de cuidado com as famílias.

Como retirar?

A retirada dos equipamentos ocorrerá na Casa do Cidadão, em Maruípe. A ação reforça uma política já consolidada em Vitória, que prioriza a redução de impactos sonoros e a promoção de uma celebração mais acolhedora, responsável e acessível para todos.

De acordo com as regras definidas pela organização, a distribuição será gratuita e seguirá a disponibilidade em estoque.

Contudo, o atendimento priorizará pessoas com Transtorno do Espectro Autista e indivíduos com hipersensibilidade auditiva. Assim, para a retirada, será necessário apresentar documento de identidade e, no caso do público prioritário, comprovação por meio de carteirinha ou laudo médico.

A entrega poderá ser feita à própria pessoa ou ao responsável legal, obedecendo a ordem de chegada, enquanto durarem os estoques. Os abafadores serão de uso pessoal e não precisarão ser devolvidos.

A distribuição

A distribuição acontece nesta terça-feira (30), das 9h às 17h, na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, nº 2544, no bairro Itararé, em Vitória. Desse modo, a iniciativa reforça que a inclusão se constrói com ações práticas, capazes de reduzir crises, ansiedade e sofrimento durante o período de festas.

Queima de fogos

Paralelamente, Vitória prepara uma das maiores queimas de fogos do Espírito Santo para a chegada de 2026. Isso porque, o Réveillon contará com cerca de 17 toneladas de fogos de artifício de baixo ruído, lançados simultaneamente em três regiões da cidade: Orla de Camburi, São Pedro e Santo Antônio.

Na Orla de Camburi, principal ponto da festa, o espetáculo pirotécnico será lançado de 12 balsas posicionadas entre o Píer de Iemanjá e o bairro Jardim Camburi, com duração de 14 minutos.

Em São Pedro, três balsas garantirão oito minutos de fogos sobre a baía. Já em Santo Antônio, dois pontos de lançamento também proporcionarão oito minutos de efeitos luminosos.