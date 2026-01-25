Segurança

Ação da PM resulta em duas prisões por tráfico no Sul do ES

Ação ocorreu após denúncia anônima e resultou na apreensão de drogas e dinheiro.

tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte
Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (23), em Bom Jesus do Norte.

De acordo com a PM, denúncias anônimas apontaram que o local conhecido como Beco Luiz Marques estava sendo usado para comercialização de entorpecentes.

Durante a revista, os militares encontraram dinheiro fracionado com os abordados. Em seguida, localizaram entorpecentes escondidos nas proximidades.

A equipe apreendeu oito pedras de crack, uma porção grande de maconha e R$ 680 em espécie. Além disso, um dos conduzidos admitiu envolvimento com o tráfico.

Segundo a PM, o suspeito afirmou que os entorpecentes vinham do Rio de Janeiro para comercialização no município. A informação reforçou a suspeita inicial apontada na denúncia.

Depois da abordagem, os policiais encaminharam os dois suspeitos para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. O caso ficou à disposição da Justiça.

Por fim, a Polícia Militar destacou que a participação da comunidade, por meio de denúncias, contribui diretamente para o combate ao tráfico de drogas na região.

