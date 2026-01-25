Segurança

Fuga termina com prisão e apreensão de drogas em Alegre

Ação ocorreu durante a Operação Cavalo de Aço e resultou na apreensão de drogas e materiais.v

Foto: Polícia Militar

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no último sábado (24), no bairro Pavuna, em Alegre, durante a Operação Cavalo de Aço.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir. Em seguida, os policiais interceptaram o veículo e realizaram buscas. Durante a ação, a equipe encontrou mais de um quilo de cocaína.

Além disso, os militares apreenderam duas buchas de maconha, uma porção de haxixe e uma balança de precisão. A equipe também recolheu celulares e cartões de crédito.

Diante do material apreendido, os policiais deram voz de prisão aos suspeitos. Ambos têm 19 anos.

Logo depois, a equipe encaminhou os detidos e os objetos apreendidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O caso ficou à disposição da Justiça.

Por fim, os policiais removeram a motocicleta utilizada na ocorrência ao pátio credenciado do Detran.

