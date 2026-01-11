Ação solidária arrecada livros e materiais escolares em shoppings

A ALLOS iniciou a campanha Volta às Aulas Solidária 2026 com arrecadação de materiais escolares e livros literários em shoppings de todo o país. Nesse sentido, a ação ocorre entre os dias 8 de janeiro e 8 de fevereiro e conta com pontos de coleta em 46 empreendimentos distribuídos por 14 estados.

No Espírito Santo, o Shopping Vila Velha integra a mobilização. Assim, todo o material arrecadado no estado será destinado à Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente, que atua no atendimento a crianças e adolescentes.

A iniciativa acontece às vésperas do início do ano letivo. Assim, além de itens escolares, como mochilas, estojos, cadernos e materiais de escrita, a campanha passa a receber, pela primeira vez, livros literários não didáticos. Desse modo, a proposta amplia o estímulo à leitura e reforça o acesso à educação.

A campanha mobiliza clientes, lojistas e colaboradores dos shoppings participantes. Isso porque, os funcionários das unidades e das lojas também podem realizar doações diretamente nos escritórios administrativos, fortalecendo a rede de apoio às instituições beneficiadas.

Segundo a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer, cada doação representa uma oportunidade concreta de transformação.

“A educação permanece como um compromisso permanente da companhia e um eixo central das ações sociais”, explica.

ALLOS

Desde 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 70 mil itens escolares. Somente em 2025, a campanha distribuiu mais de 18 mil materiais, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes em comunidades próximas aos shoppings.

Esta é a primeira campanha social da companhia em 2026. A ação reforça a educação como tema prioritário do investimento social privado da ALLOS até 2030 e consolida o calendário de iniciativas voltadas à transformação social.

Serviço

Campanha Volta às Aulas Solidária 2026

Período: 8 de janeiro a 8 de fevereiro

Local: Shopping Vila Velha e outros 45 shoppings da ALLOS

Ponto de coleta no Shopping Vila Velha: Piso L1, ao lado do SAC

