Chamada Escolar 2026: começa fase de confirmação de matrículas na rede estadual

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta quarta-feira (7), o resultado das solicitações de rematrícula, mudança de escola e novas matrículas da Chamada Escolar 2026. A divulgação encerra uma etapa decisiva e abre o período de confirmação das vagas na rede estadual.

A partir desta quinta-feira (8) até 20 de janeiro, os estudantes contemplados na pré-matrícula precisam comparecer presencialmente à escola indicada. A confirmação garante a vaga e permite que as unidades organizem o planejamento do próximo ano letivo.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou a importância do cumprimento dos prazos. Segundo ele, a presença na escola dentro do período estabelecido assegura a vaga e contribui para um processo organizado e transparente. O secretário destacou ainda que o objetivo é acolher as famílias e preparar as unidades para o início das aulas.

Próximos passos

Para confirmar a matrícula, os novos estudantes devem apresentar documentação específica na secretaria escolar. Entre os documentos exigidos estão certidão de nascimento ou identidade, comprovante de residência, CPF, histórico ou declaração escolar, além de laudos médicos quando aplicável. Para estudantes com até 18 anos, também é necessária a comprovação da atualização da vacinação.

Após o encerramento dessa etapa, as escolas iniciam o chamamento da lista de suplentes entre os dias 21 de janeiro e 6 de fevereiro, conforme a disponibilidade de vagas. Esse procedimento amplia o atendimento e permite o ingresso de mais estudantes na rede estadual.

Lista de espera

A partir de 9 de fevereiro, as unidades passam a utilizar a lista de espera, com novas convocações de acordo com a liberação de vagas. Todo o processo conta com acompanhamento das Superintendências Regionais de Educação, responsáveis por orientar famílias e estudantes nos municípios.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que a Chamada Escolar 2026 reafirma o compromisso do Governo do Estado com a educação pública. Segundo ele, o processo garante acesso ao ensino por meio de critérios claros, organização e acolhimento em todas as etapas da matrícula.