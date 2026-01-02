Acidente com boi solto na BR 482 deixa motorista ferido em Guaçuí

Um acidente com boi solto na BR 482 deixou um motorista ferido na madrugada desta sexta-feira (2), em Guaçuí. Por volta de 00h30, policiais militares do 3º Batalhão atenderam a ocorrência nas proximidades do distrito de São Pedro.

No local, um veículo colidiu contra um boi que estava solto na pista. Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima do veículo. Em seguida, o SAMU socorreu José Morais da Silva para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo as equipes, o motorista estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava ferimento na cabeça após a colisão. Devido à condição clínica, os profissionais não realizaram o teste do etilômetro. No entanto, ninguém constatou sinais de embriaguez.

Além disso, os policiais sinalizaram o local para garantir a segurança. Apesar do acidente, o trânsito seguiu normalmente.

O veículo estava regular e o condutor possuía habilitação válida. Por isso, a perícia não precisou ser acionada. Um morador da região ficou responsável pela retirada do boi do acostamento. Assim, a equipe encerrou a ocorrência sem medidas administrativas.