Acidente envolvendo três veículos deixa feridos no trevo de Piúma, na BR 101
Colisão ocorreu após motorista realizar contorno sem aguardar momento seguro na rodovia federal.
Um acidente envolvendo três veículos no trevo de Piúma deixou pessoas feridas na BR 101. A colisão ocorreu por volta de 13h20, nesta sexta-feira (2). Segundo imagens registradas no local, um dos carros realizou o contorno sem aguardar o momento seguro para acessar a rodovia.
Em seguida, um veículo que seguia pela via principal, no sentido Vitória–Cachoeiro, atingiu o carro que fez a manobra irregular no trevo de Piúma. Com o impacto, o veículo desgovernado atingiu um terceiro automóvel que trafegava pelo trecho. Assim, a colisão envolveu três veículos.
Além disso, o acidente deixou feridos. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, os socorristas encaminharam as vítimas para hospitais da região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.
Por causa do acidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho. No entanto, a pista foi liberada após o atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração. As autoridades orientam atenção redobrada ao trafegar pelo trevo de Piúma.