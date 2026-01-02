Acidente envolvendo três veículos deixa feridos no trevo de Piúma, na BR 101

Um acidente envolvendo três veículos no trevo de Piúma deixou pessoas feridas na BR 101. A colisão ocorreu por volta de 13h20, nesta sexta-feira (2). Segundo imagens registradas no local, um dos carros realizou o contorno sem aguardar o momento seguro para acessar a rodovia.

Em seguida, um veículo que seguia pela via principal, no sentido Vitória–Cachoeiro, atingiu o carro que fez a manobra irregular no trevo de Piúma. Com o impacto, o veículo desgovernado atingiu um terceiro automóvel que trafegava pelo trecho. Assim, a colisão envolveu três veículos.

Além disso, o acidente deixou feridos. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, os socorristas encaminharam as vítimas para hospitais da região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

Por causa do acidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho. No entanto, a pista foi liberada após o atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração. As autoridades orientam atenção redobrada ao trafegar pelo trevo de Piúma.