Acidente entre carro e moto deixa ferido em rotatória de Cachoeiro

Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão aconteceu na rotatória que liga a Beira Rio à Ponte Guadalajara, ponto de grande fluxo de veículos.

De acordo com agentes de trânsito, o carro atingiu a moto durante a passagem pela rotatória. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e sofreu ferimentos na perna. Logo depois, equipes isolaram o local para garantir a segurança.

Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o socorro. A equipe prestou os primeiros atendimentos ainda na via. Posteriormente, os profissionais encaminharam a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Contudo, o estado de saúde do motociclista não foi divulgado até o momento. O acidente entre carro e motocicleta causou lentidão temporária no trânsito. Agentes orientaram motoristas durante o atendimento da ocorrência.