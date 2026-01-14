Roubo de veículo em Cachoeiro termina com Hilux recuperada

Um roubo de veículo em Cachoeiro de Itapemirim mobilizou forças de segurança na tarde desta terça-feira (13). A ocorrência aconteceu na zona rural da localidade de Tijuca.

Por volta das 13h07, a vítima informou que dois homens armados roubaram sua Toyota Hilux branca. Os suspeitos usaram arma de fogo durante a ação.

Segundo o relato, um dos criminosos tinha pele branca e o outro, pele morena. Em seguida ao roubo, o sistema de videomonitoramento identificou o veículo.

Assim, as equipes receberam o alerta e iniciaram o acompanhamento. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram a caminhonete em uma área próxima.

Logo depois, os criminosos entraram em uma região de mata e conseguiram fugir. Apesar das buscas, as equipes não localizaram os suspeitos.

Por fim, as guarnições recuperaram o veículo e adotaram os procedimentos legais. O roubo de veículo em Cachoeiro de Itapemirim segue sob investigação.