Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em Anchieta

Um acidente entre moto e carro em Anchieta mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (13). A colisão ocorreu na Rodovia do Sol, no km 21.

O acidente aconteceu em frente à Prefeitura de Anchieta, na altura da Vila Residencial Samarco. O tráfego ficou parcialmente comprometido no trecho.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos. Em seguida, equipes do Samu prestaram os primeiros atendimentos no local.

Após a estabilização, os socorristas encaminharam a vítima para um hospital da região. Até o momento, não existem informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Segundo apurado, as autoridades não informaram a dinâmica do acidente entre moto e carro em Anchieta. As causas ainda serão esclarecidas.

Por fim, o caso reforça a atenção de motoristas que trafegam pela Rodovia do Sol, especialmente em áreas de grande fluxo urbano.