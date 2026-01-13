Menina de 6 anos morre afogada em Irupi

Uma menina de 6 anos morreu afogada em Irupi durante uma confraternização religiosa na tarde desta segunda-feira (12). O caso ocorreu na Região do Caparaó capixaba. A criança, identificada como Helem Roque Fernandes, participava do encontro com os pais em um espaço recreativo em São José de Irupi. O local possui piscina.

Segundo a Polícia Militar, a mãe relatou que a filha entrou sozinha na piscina. No momento, os pais acompanhavam a atividade no espaço. Conforme o relato, os participantes se reuniram em outra área para uma brincadeira. Durante a atividade, os pais perceberam a ausência de uma das filhas.

A criança, que era gêmea, estava inconsciente dentro da piscina. Em seguida, testemunhas retiraram a menina da água imediatamente. As pessoas presentes iniciaram manobras de reanimação, com massagem cardíaca e respiração boca a boca. No entanto, a criança não reagiu.

A família levou a menina afogada em Irupi ao Pronto Atendimento de Ibatiba, cidade vizinha. A equipe médica confirmou a morte. Por fim, a Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Até o momento, não há detalhamento oficial.