Acidente entre ônibus e caminhão complica trânsito em Cachoeiro

Um acidente entre ônibus e caminhão provocou transtornos no trânsito na manhã desta terça-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão ocorreu na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.

Segundo informações repassadas à Guarda Civil Municipal, o ônibus deixou a rodoviária no momento do impacto. Conforme relatos de testemunhas, o caminhão teria avançado o sinal vermelho.

Com a batida, o motorista do caminhão sentiu dores no pescoço e nas costas. A equipe do Samu prestou atendimento no local e realizou o encaminhamento para avaliação médica.

Apesar do impacto, nenhum passageiro do ônibus sofreu ferimentos. Ainda assim, o acidente entre ônibus e caminhhão exigiu atenção das autoridades de trânsito.

Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou parcialmente interditado por aproximadamente uma hora. A Guarda Municipal atuou na orientação dos motoristas e implantou desvios até a remoção dos veículos envolvidos.